Criscitiello | “Napoli favoloso contro il Bayern ma servono rinforzi | ADL? Non ha mai alzato l’asticella | poteva vincere lo scudetto”

Criscitiello: 'Napoli ti servono rinforzi: le illusioni poi finiscono a ferragosto'

Calcio - Michelescrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:...alla gara del Campionato di calcio di Serie A Atalanta -del 21 febbraio 2021; - ricorso iscritto al R. G. ricorsi n. 51/2021, presentato, in data 30 aprile 2021, dal sig. Michele...Il giornalista e direttore di Sportitalia parla dei partenopei Michele Criscitiello ha parlato del Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ...Michele Criscitiello su TMW: "Manca un mese alla chiusura del calciomercato ma, mai come quest’anno, la serie A sta dormendo sonni profondi. Non è detto che acquistare ...