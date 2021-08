Covid: Brasile, torna la scuola in presenza a San Paolo (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo Stato di San Paolo, il più ricco e popoloso del Brasile, ma anche il più colpito dalla pandemia di coronavirus (139 mila morti e 4,06 milioni di contagiati), ha ripreso oggi le attività scolastiche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Lo Stato di San, il più ricco e popoloso del, ma anche il più colpito dalla pandemia di coronavirus (139 mila morti e 4,06 milioni di contagiati), ha ripreso oggi le attività scolastiche ...

Advertising

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Brasile la curva di morti e contagi inizia a scendere #Covid - AngeloLaValle6 : @AdriSantacroce @BiologiScienza 'I dati disponibili non supportano l’utilizzo di questo farmaco nella prevenzione o… - voceditalia : Covid Brasile: curva di morti e contagi inizia a scendere - MediasetTgcom24 : Covid, in Brasile la curva di morti e contagi inizia a scendere #Covid - FedericoBello94 : @MuraRosi No non generalizzare. Sto parlando di morti per Covid, come quelli che bruciavano per strada in India. Co… -