Coronavirus, dati – 3.190 nuovi casi con 83.223 test, tasso di positività al 3,8%. I morti sono 20, +116 ricoverati: oltre 2mila in totale (Di lunedì 2 agosto 2021) sono 3.190 le persone risultate positive al Covid lunedì 2 agosto, frutto di appena 83.223 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività, anche per via del basso numero di test effettuati, cresce fino al 3,8 per cento. Ieri erano stati 5.321 i casi registrati, con un tasso di positività al 3,17%. Lunedì scorso, quando i tamponi erano solo 88mila, si registrarono 3.117 nuovi contagi e un’incidenza del 3,5%. sono invece 20 i morti in un giorno (domenica erano stati 5 i decessi). I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)3.190 le persone risultate positive al Covid lunedì 2 agosto, frutto di appena 83.223 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Ildi, anche per via del basso numero dieffettuati, cresce fino al 3,8 per cento. Ieri erano stati 5.321 iregistrati, con undial 3,17%. Lunedì scorso, quando i tamponi erano solo 88mila, si registrarono 3.117contagi e un’incidenza del 3,5%.invece 20 iin un giorno (domenica erano stati 5 i decessi). I ...

