Contatti con la Sampdoria: Thorsby può finire in Premier League. I dettagli (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo Gianluca di Marzio, è sempre più probabile che Morten Thorsby non giochi alla Sampdoria durante la prossima stagione. Ed è sempre più probabile che il prossimo anno non giochi neanche in Serie A. Il centrocampista norvegese, cercato con insistenza sia dal Napoli che dall'Atalanta in questa sessione, potrebbe presto trasferirsi al Watford. La squadra inglese ha avuto nuovi Contatti con la Samp nelle ultime ore, e sembra le due società abbiano trovato un accordo di massima. Il problema rimane l'ingaggio, visto che il giocatore vorrebbe un'aumento, ma, senza l'effetto del decreto crescita, gli inglesi possono garantirgli un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Secondo Gianluca di Marzio, è sempre più probabile che Mortennon giochi alladurante la prossima stagione. Ed è sempre più probabile che il prossimo anno non giochi neanche in Serie A. Il centrocampista norvegese, cercato con insistenza sia dal Napoli che dall'Atalanta in questa sessione, potrebbe presto trasferirsi al Watford. La squadra inglese ha avuto nuovicon la Samp nelle ultime ore, e sembra le due società abbiano trovato un accordo di massima. Il problema rimane l'ingaggio, visto che il giocatore vorrebbe un'aumento, ma, senza l'effetto del decreto crescita, gli inglesi possono garantirgli un ...

Ultime Notizie dalla rete : Contatti con La centrale Martina Pirrone arriva in casa A29 GesanCom Fly Volley È un inizio di stagione agonistica di contatti e di programmazione per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala, un periodo intenso che serve a ...voglia di fare bene da parte della società e spero che con il ...

Ocon vittorioso, Alonso incontenibile. Alpine, un segnale di stabilità per il futuro Invece nel patatrac del via che ha coinvolto mezza griglia fra contatti e fuori pista, Esteban Ocon ... Invece ha resistito con stoffa a tutte le pressioni del caso, persino a quelle di un quattro volte ...

Pisa, contatti con il Padova per la cessione di Soddimo ai veneti TUTTO mercato WEB Vercellese: 13 nuovi contagiati, un guarito e nessun decesso Il bollettino della Regione .... Dei 138 nuovi casi, gli asintomatici sono 77 (55,8%). I casi sono così ripartiti: 28 screening, 89 contatti di caso, 21 con indagine in corso, 3 RSA/Strutture Socio - ...

La centrale Martina Pirrone arriva in casa A29 GesanCom Fly Volley È un inizio di stagione agonistica di contatti e di programmazione per la A29 GesanCom Fly Volley Marsala, un periodo intenso che serve a creare quello che amiamo chiamare il Dream Team 2021/22. Ed ar ...

