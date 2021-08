Che emozione Jacobs | le lacrime di Marcel sul podio con l’inno italiano – Il video

(Di lunedì 2 agosto 2021) Momenti di grandeallo Stadio Olimpico per, ieri vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri. Lo sprinter azzurro è salito sul gradino più alto delil giorno dopo il successo storico nella gara regina delle Olimpiadi. Durante l’esecuzione degli inni nazionali, il velocista si è emozionato fino ad avere leagli occhi messi in risalto dalla mascherina indossata. Un successo speciale «Ora che ho la medaglia al collo sto iniziando a realizzare ciò che è successo», ha dichiarato subito dopo la premiazione l’atleta ai microfoni di Rai Sport. «È da ieri che non dormo, ...

Advertising

giomalago : Un giorno magico, unico, indescrivibile. Avete corso più veloce del tempo e saltato più in alto dei sogni, regaland… - elenabonetti : Che emozione Marcell #Jacobs e Gianmarco #Tamberi, e che lezione storica: saperci credere, saper condividere, saper… - fabfazio : Che emozione!!!!!! Gigantesco!???????????? - natmka : RT @portamivialou: Tamberi e Barshim che si mettono la medaglia al collo a vicenda, che emozione #GiochiOlimpici - Marty37052203 : @ferrarivany Che spettacolo ??grazie di cuore per l'emozione e l'orgoglio!???????? #GiochiOlimpici #Tokio2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Che emozione

Milan News

... poi, Parton ha rischiato di fare un incidente con l'auto dall'. ' L'ho quasi distrutta'. "Ho dovuto accostare e ascoltarla. È stata una sensazione così travolgente saperela mia piccola ...Mentre in palestra ci prepariamo per l'intervista, entra in sala pesi un anziano avvocato isernino ,si complimenta con Bernardo. Gli brillano gli occhi per l', e la voce gli trema un po':...Quando Marcell Jacobs correva sulle piste della Virtus Lucca aveva meno muscoli, meno tatuaggi e una capigliatura che non dimenticavi facilmente. Prima di raggiungere il tetto del mondo, è qua che ha ...Le emozioni e la magia della serata di ieri si uniscono a quella di oggi, nel vedere prima Marcell Jacobs e poi Gianmarco Tamberi salire sul podio e riceve la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo. I ...