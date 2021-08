Caro Draghi, quale progresso per il Sud d’Italia? (Di lunedì 2 agosto 2021) di Biagio Maimone Progetto di Vita per il Sudwww.progettodivitasud.it Non può definirsi progresso di un territorio il suo esclusivo benessere economico, proprio in quanto la dimensione del progresso implica necessariamente il riferimento imprescindibile al piano della salute pubblica, della sicurezza, nonché della vita sociale e morale e della tutela dei diritti umani che, se elusi, permettono di tracciare solo un quadro parziale della vita di un territorio. E’ indiscutibile che possano esservi fattori di degrado nel tessuto sociale di un territorio, che, prima o poi, per loro natura, incidono sul piano economico e minacciano la sua crescita, che diviene, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) di Biagio Maimone Progetto di Vita per il Sudwww.progettodivitasud.it Non può definirsidi un territorio il suo esclusivo benessere economico, proprio in quanto la dimensione delimplica necessariamente il riferimento imprescindibile al piano della salute pubblica, della sicurezza, nonché della vita sociale e morale e della tutela dei diritti umani che, se elusi, permettono di tracciare solo un quadro parziale della vita di un territorio. E’ indiscutibile che possano esservi fattori di degrado nel tessuto sociale di un territorio, che, prima o poi, per loro natura, incidono sul piano economico e minacciano la sua crescita, che diviene, ...

