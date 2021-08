Calciomercato Serie C, Catanzaro: Iannì va al Casarano (Di lunedì 2 agosto 2021) Catanzaro - Il Catanzaro , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito di Serafino Iannì al Casarano . Ecco la nota del club: "L' U. S. Catanzaro comunica il trasferimento in prestito ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021)- Il, in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito di Serafinoal. Ecco la nota del club: "L' U. S.comunica il trasferimento in prestito ...

Advertising

Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - tuttosport : Calciomercato #Juve, si fa sul serio per #Pjanic in prestito - Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - PotereaiSith : RT @Gazzetta_it: Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Catanzaro: Iannì va al Casarano: Il giocatore si trasferisce in prestito… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Catanzaro: Iannì va al Casarano CATANZARO - Il Catanzaro , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito di Serafino Iannì al Casarano . Ecco la nota del club: "L' U. S. Catanzaro comunica il trasferimento in prestito ...

Calciomercato Serie C, Avellino: Plescia firma fino al 2024 Per lui anche un'esperienza in serie D, nella stagione 2017/2018, nella quale in 6 mesi ha messo a segno 9 gol con la maglia del Roccella . Plescia ha firmato con il club irpino un contratto ...

Serie A: rischio sciopero per l'inizio del campionato Calciomercato.com TimVision, anche l'Oronzo Canà di Lino Banfi tra i testimonial del canale "Calcio e Sport" (Teleborsa) - C'è anche Oronzo Canà, il mitico allenatore nel pallone, tra i testimonial di ‘TimVision Calcio e Sport’. È on air infatti da oggi il nuovo spot di TIM con Lino Banfi protagonista che ri ...

Calciomercato, pioggia di critiche: rischia l’esonero | Conte in agguato Calciomercato, la panchina del top club traballa e potrebbe prendere vita un cambio della guardia prossimamente: Conte in agguato ...

CATANZARO - Il Catanzaro , in un comunicato, ha ufficializzato la cessione in prestito di Serafino Iannì al Casarano . Ecco la nota del club: "L' U. S. Catanzaro comunica il trasferimento in prestito ...Per lui anche un'esperienza inD, nella stagione 2017/2018, nella quale in 6 mesi ha messo a segno 9 gol con la maglia del Roccella . Plescia ha firmato con il club irpino un contratto ...(Teleborsa) - C'è anche Oronzo Canà, il mitico allenatore nel pallone, tra i testimonial di ‘TimVision Calcio e Sport’. È on air infatti da oggi il nuovo spot di TIM con Lino Banfi protagonista che ri ...Calciomercato, la panchina del top club traballa e potrebbe prendere vita un cambio della guardia prossimamente: Conte in agguato ...