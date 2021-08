Calciomercato Juventus | colpo di scena Cristiano Ronaldo | salta tutto!

(Di lunedì 2 agosto 2021) Grandi novità per ildella, con undiche coinvolge. Andiamo a vedere cosa sta succedendo. Non ci sono grandi novità per ildella, conche ha sciolto ogni dubbio, decidendo di rimanere in bianconero anche per la prossima stagione. Il campione portoghese, però, ancora L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! L'attaccante è stato accostato a più riprese anche alla, con cifre di trasferimento ...... operazione che ha lasciato un poco l'amaro in bocca visto il profilo in partenza, ma subito ben rimpiazzato con l'arrivo di Frabotta dalla. Bene la permanenza di Ilic, in prestito dal ...La Juventus potrebbe riflettere sulla possibile cessione di Ronaldo. Percentuali d'addio decisamente ridotte, ma attenzione anche alle strategie del PSG.Grandi novità per il calciomercato della Juventus, con un colpo di scena che coinvolge Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.