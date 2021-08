Calciomercato Inter, c’è ottimismo per Nandez: si lavora per chiudere (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a lavoro per chiudere l’affare Nandez col Cagliari, filtra moderato ottimismo Oggi può davvero essere il giorno giusto per Nahitan Nandez all’Inter. Oggi è previsto un nuovo incontro per provare a sbloccare la trattativa: c’è infatti ancora distanza tra la domanda dei sardi di 5 milioni di euro per il prestito e 21 per il riscatto e l’offerta dei nerazzurri, che sono d’accordo sui 21 milioni del riscatto ma offrono soltanto 3 milioni per il prestito oneroso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021): i nerazzurri sono a lavoro perl’affarecol Cagliari, filtra moderatoOggi può davvero essere il giorno giusto per Nahitanall’. Oggi è previsto un nuovo incontro per provare a sbloccare la trattativa: c’è infatti ancora distanza tra la domanda dei sardi di 5 milioni di euro per il prestito e 21 per il riscatto e l’offerta dei nerazzurri, che sono d’accordo sui 21 milioni del riscatto ma offrono soltanto 3 milioni per il prestito oneroso. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU...

