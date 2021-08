Barcellona, De Jong: 'Stiamo crescendo come squadra' (Di lunedì 2 agosto 2021) Barcellona - Frankie De Jong, centrocampista olandese del Barcellona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano SPORT. Queste le sue parole: 'È difficile dire come sono migliorato, ma penso di essere ... Leggi su calciomagazine (Di lunedì 2 agosto 2021)- Frankie De, centrocampista olandese del, ha rilasciato un'intervista al quotidiano SPORT. Queste le sue parole: 'È difficile diresono migliorato, ma penso di essere ...

Daniele8716 : @LorenzoRogato Certo che scarso nel calcio si gioca con i piedi non con le mani prendere un giocatore solo perché h… - tolovethedamned : sulla sopravvivenza di max al barcellona ho seri dubbi ma frenkie de jong potrebbe guidare per la red bull - CristianP1984 : @IlPiccione @NicoSchira Al Barcellona non gioca xche quelli che ha davanti sono meglio...ma alla juve non ci sono g… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Jong Barcellona, De Jong: 'Stiamo crescendo come squadra' Le parole del centrocampista olandese del Barcellona nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano SPORT. BARCELLONA - Frankie De Jong, centrocampista olandese del Barcellona, ha rilasciato un'intervista al quotidiano SPORT. Queste le sue parole: 'È difficile dire come sono migliorato, ma penso di essere ...

