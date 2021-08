Ascolti tv 1 agosto 2021 | Alessandro Siani vince sulle Olimpiadi

(Di lunedì 2 agosto 2021)tv: Rai1 e Rai2 battono Canale5 Nella prima domenica diRai1la serata con il film Si accettano miracoli dicon il 14,4% e 2,271 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 15,98% con la pellicola Metti la nonna in freezer con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Seconda posizione per il programma sportivo Il circolo degli anelli su Rai2, nella giornata dei due storici ori italiani nell’atletica leggera, con il 12,4% e 1,8 milioni di tifosi collegati. Sette giorni fa la stessa trasmissione aveva portato a casa il 6,43% e 1 milione. Medaglia ...

Ad alcune settimane dalla vittoria degli Azzurri a Londra, il menù sportivo di domenica 1 agosto ha proposto due strepitose vittorie olimpiche dell'Italia a Tokyo. Storiche, hanno detto tutti. Nel primo pomeriggio quasi 7 milioni di italiani davanti alla tv per tifare gli azzurri.