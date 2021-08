Anticipazioni Controcorrente | stasera in tv | temi | interviste | chi sono gli ospiti di lunedì 2 agosto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 agosto 2021)andrà in onda2021, in prima serata su Rete 4. Matteo Salvini, leader della Lega, sarà ospite di Veronica Gentili, ma saranno tanti ial centro della puntata: dall’ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico al dibattito sul green pass, che presto potrebbe diventare necessario anche per l’accesso ai mezzi di trasporto come treni a lunga percorrenza, navi e aerei.2021: iEcco tutti gli altriche verranno affrontati nel corso ...