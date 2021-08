Anticipazioni Beautiful Puntate 9-15 Agosto 2021 | Ridge e Shauna Sposi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 2 agosto 2021)Tramada lunedì 9 a domenica 15e anteprimeAmericane:sposaa Las Vegas…scopre di essere il marito die di aver divorziato da Brooke! Wyatt e Flo sono inseparabili, mentre il dottor Finnegan confessa a Steffy di avere un debole per lei. La Forrester, intanto, non può fare a meno degli antidolorifici! Quinn ha ideato un piano per far convolare a nozze la sua amica Shuna con ...