“Amore mio…”. Gianmarco Tamberi, le parole della fidanzata Chiara poco prima dell’inizio della gara (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono i campioni e gli eroi di Tokyo 2020, almeno fino ad ora. Parliamo di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi detto Giambo. Proprio quest’ultimo ha fatto parlare prima delle gare per la sua vita privata, dai capelli alla compagna. E proprio della fidanzata, Chiara Bontempi, con cui sta da 11 anni, arrivano delle parole meravigliose. Come abbiamo già ricordato in tempi non sospetti, la proposta di matrimonio arrivò dal Gianmarco Tamberi proprio alla vigilia di Tokyo. Quello tra Chiara Bontempi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono i campioni e gli eroi di Tokyo 2020, almeno fino ad ora. Parliamo di Marcell Jacobs edetto Giambo. Proprio quest’ultimo ha fatto parlaredelle gare per la sua vita privata, dai capelli alla compagna. E proprioBontempi, con cui sta da 11 anni, arrivano dellemeravigliose. Come abbiamo già ricordato in tempi non sospetti, la proposta di matrimonio arrivò dalproprio alla vigilia di Tokyo. Quello traBontempi e ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Auguri amore mio… Ti A… più di ieri e meno di domani … sei la felicità e meriti il meglio dalla vita .. diventi gra… - romeoagresti : #Allegri: “Ho detto due volte di no al Real? Ringrazio il Real per l’opportunità che mi aveva dato, ma il mio è sta… - voiddvale : @chairsempire Amore mio sei meravigliosa, ricambio tutto ?????? - crisfxneline : @onlyxbs amore mio, ma cosa dici.. - gifebe : RT @Rosy26008342: Può crescere un fiore per questo mio amore per te...?? Rino Gaetano ? #techetechete -

Ultime Notizie dalla rete : Amore mio… FOTO - Totti festeggia i 3 anni di sua figlia Isabel: "Auguri amore mio" Il Romanista