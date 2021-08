Age of Empires IV svela gli sbalorditivi combattimenti navali e altre interessanti novità – [VIDEO] (Di lunedì 2 agosto 2021) Sale altissimo l’hype per Age of Empires IV, il nuovo spettacolare capitolo di quella che resta la saga in RTS, real time strategy, più famosa di tutti i tempi. In attesa dell’uscita ufficiale del gioco, è stato diramato nelle ultime ore un doppio nuovo trailer che non ha fatto altro che far venire ulteriormente l’acquolina in bocca ai milioni di fan che da anni attendono questa uscita. Age of Empires 4: due nuovi trailer. Tutti i dettagliNel dettaglio sono ben 16 anni che i VIDEOgiocatori di mezzo mondo non possono mettere le proprie mani su un nuovo gioco di Age of Empires, da quando cioè nel lontano 2005, uscì il numero ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Sale altissimo l’hype per Age ofIV, il nuovo spettacolare capitolo di quella che resta la saga in RTS, real time strategy, più famosa di tutti i tempi. In attesa dell’uscita ufficiale del gioco, è stato diramato nelle ultime ore un doppio nuovo trailer che non ha fatto altro che far venire ulteriormente l’acquolina in bocca ai milioni di fan che da anni attendono questa uscita. Age of4: due nuovi trailer. Tutti i dettagliNel dettaglio sono ben 16 anni che igiocatori di mezzo mondo non possono mettere le proprie mani su un nuovo gioco di Age of, da quando cioè nel lontano 2005, uscì il numero ...

