Ad agosto il Mav di Ercolano apre anche il mercoledì

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Per godere appieno della memoria del nostro passato attraverso la tecnologia e la luce e per diversificare l’offerta, venendo incontro alle diverse esigenze dei visitatori, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di, nel mese di, rimarrà aperto, di giorno,il, insieme al venerdì, al sabato e alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.30 (ultimo ingresso), mentre resterà invariata, per tutti i giovedì del mese, l’apertura serale, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso), del percorso virtuale alla scoperta delle straordinarie ...