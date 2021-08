A un passo dal collasso sul podio | niente conferenza stampa Hamilton | dramma-Covid | Non ne avevo mai parlato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) Chi ha visto il - pazzesco - Gp di Ungheria di ieri, domenica 1 agosto, lo avrà notato. Al termine della gara, che ha chiuso in terza posizione (diventato poi secondo posto in virtù della squalifica di Sebastian Vettel), Lewisera stremato, distrutto, demolito. Uscito dalla sua Mercedes, non aveva le energie neppure per togliersi il casco. E si è accovacciato a terra. Certo, la sua gara è stata tostissima: si è infatti trovato in ultima posizione al primo giro dopo la ripartenza. Ma lo sforzo sportivo, forse, non basta a spiegare quanto abbiamo visto. Anche sul, dove è apparso stranito, assente, spossato. Tanto che, si apprende ora dalla ...