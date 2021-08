A 41 anni dalla strage di Bologna

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Alle 10 e 25 del 2 agosto 1980 23 chili di esplosivo nascosti in un valigia abbandonata nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione difecero 85 morti e oltre 200 feriti. Da molti indicata come uno degli ultimi atti della strategia della tensione, ladiè il più grave attentato terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, secondo in Europa solo alla carneficina del 2004 alla stazione di Atocha, Madrid, 191 vittime. "Oggi lo stato rinnova il più solenne impegno per giungere all'accertamento i fatti. Non ci può essere giustizia senza accertamento pieno delle responsabilità: per questo ...