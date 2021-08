5 cose che non sapevi sulla salute dell’intestino (Di lunedì 2 agosto 2021) Il futuro della prevenzione è scritto nel nostro intestino. Il suo microbioma, ovvero il patrimonio genetico dei microrganismi che lo abitano rappresenta circa il 90% del genoma umano. Dall’equilibrio e dalla composizione della flora batterica, chiamata microbiota, dipendono molte funzionalità dell’organismo, tra cui la risposta immunitaria e la produzione della serotonina, l’ormone del buonumore. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Il futuro della prevenzione è scritto nel nostro intestino. Il suo microbioma, ovvero il patrimonio genetico dei microrganismi che lo abitano rappresenta circa il 90% del genoma umano. Dall’equilibrio e dalla composizione della flora batterica, chiamata microbiota, dipendono molte funzionalità dell’organismo, tra cui la risposta immunitaria e la produzione della serotonina, l’ormone del buonumore.

Advertising

borghi_claudio : @Limbolimbo18 @valy_s No però sono scoraggiato. Vedere professori ed Istituti apicali dire cose senza logica per q… - borghi_claudio : @TipoNomeForma @GufoItaliano Leggono leggono... eccome se leggono. Ma in ogni caso lo capite o no che non è logico… - borghi_claudio : @Flavio_Tibaldi @GiulioMarini2 @deadinauglyway La scelta se stare al governo e cercare di cambiare le cose e starne… - marcodelucact60 : @JohnnyTweet5 @simonemottini1 @HuffPostItalia noto che ancora non confuta nulla però ... e ripetere una stupidaggin… - calamityzee : @louisdxylight cooooosa dio bono ma cosa dicono ste cose che io poi ci credo -