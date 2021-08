Wta Cluj 2021 | eccesso di prenotazioni per il volo e Cornet tagliata fuori | “Scandaloso”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) “Allora Lufthansa, a causa del tuo overbooking non potrò raggiungere la Romania e giocare prima di domani. Cosa dovrei fare adesso? Pensavo di averle viste tutte durante i miei 20 anni di viaggi, ma non è così. Non sono mai stata gettatada un, semplicemente“. Con le parole riportate, Alizéha raccontato la propria disavventura in vista del Wta 250 di-Napoca, torneo che con ogni probabilità non potrà disputare per colpe non proprie. La tennista, infatti, a causa dell’overbooking inerente a undi Lufthansa, non avrà la possibilità ...