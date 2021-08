Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l’Unione europea: 25% e 10% in più secondo i nuovi accordi (Di domenica 1 agosto 2021) l’Unione europea comprerà i Vaccini Pfizer e Moderna a prezzi più alti rispetto al passato, come rinegoziato coi due colossi farmaceutici – che forniranno fino a 2,1 miliardi di dosi entro il 2023 – dopo i test di fase tre, che hanno evidenziato che i Vaccini a mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto ai Vaccini più economici sviluppati da Oxford-AstraZeneca e Johnson&Johnson. Gli accordi, scrive il Financial Times, prevedono dunque che il nuovo prezzo per i Vaccini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)comprerà ipiù alti rispetto al passato, come rinegoziato coi due colossi farmaceutici – che forniranno fino a 2,1 miliardi di dosi entro il 2023 – dopo i test di fase tre, che hanno evidenziato che ia mRNA delle due case farmaceutiche hanno una maggiore efficacia rispetto aipiù economici sviluppati da Oxford-AstraZeneca e Johnson&Johnson. Gli, scrive il Financial Times, prevedono dunque che il nuovo prezzo per i...

