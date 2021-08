Una Vita anticipazioni 2 luglio 2021, Camino e Ildefonso fidanzati ufficialmente (Di domenica 1 agosto 2021) Felicia è al settimo cielo per il fidanzamento di sua figlia e Ildefonso così nella puntata di Una Vita di lunedì 2 agosto 2021 la Pasamar decide di organizzare un rinfresco per annunciare a tutti gli amici e vicini che presto sua figlia convolerà a nozze. Inoltre rivela che i suoi figli, Camino ed Emilio, si sposeranno lo stesso giorno. Ma mentre quest’ultimo e la fidanzata Cinta sono felici, al contrario Camino dimostra di essere indifferente all’imminente evento. Le puntate della telenovela spagnola sono disponibili on demand subito dopo la messa in onda su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 1 agosto 2021) Felicia è al settimo cielo per il fidanzamento di sua figlia ecosì nella puntata di Unadi lunedì 2 agostola Pasamar decide di organizzare un rinfresco per annunciare a tutti gli amici e vicini che presto sua figlia convolerà a nozze. Inoltre rivela che i suoi figli,ed Emilio, si sposeranno lo stesso giorno. Ma mentre quest’ultimo e la fidanzata Cinta sono felici, al contrariodimostra di essere indifferente all’imminente evento. Le puntate della telenovela spagnola sono disponibili on demand subito dopo la messa in onda su Canale 5. Dello stesso argomento potrebbe ...

