Stadio Franchi: ecco chi sceglierà il progetto per la riqualificazione

Il Comune di Firenze ha scelto la commissione giudicatrice che dovrà stabilire il miglior progetto per il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dello Stadio di Pier Luigi

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Franchi Stadio Franchi: ecco chi sceglierà il progetto per la riqualificazione ... architetto Andy Simons - esperto realizzazione impianti sportivi, (ha progettato tra gli altri il Baltic sports village di Riga, la conversione dell'Olympic stadium di Londra, lo stadio Al Rayyan ...

NUOVO FRANCHI, Scelti i 10 membri della giuria Come riporta il Corriere Fiorentino, è stata scelta la giuria che deciderà il futuro dello stadio Franchi. Internazionale, a guida femminile e con nessun nome fiorentino. Sarà ...

