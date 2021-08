“Sogna di giocare qui” | il pressing asfissiante sul centrocampista dell’Inter

(Di domenica 1 agosto 2021) Isla, ex Juventus ed ora giocatore del Flamengo, è stato intervistato dove ha parlato del futuro di Arturo Vidal. L’Inter vuole confermarsi campione d’Italia e per farlo ha ingaggiato come allenatore Simone Inzaghi dopo il divorzio con Antonio Conte. La squadra nerazzurra deve anche affrontare ad una dura crisi economica. Suning vuole chiudere questa sessione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Andre_Costa95 : RT @fcin1908it: Mercato, Isla rivela: “Vidal? Si allena all’Inter, ma sogna di venire a giocare nel Flamengo” - infoitsport : Isla: «Vidal sogna di giocare nel Flamengo. Gli ho regalata una maglia» - YanasJe : RT @FootballAndDre1: Mercato, Isla rivela: “#Vidal? Si allena all’Inter, ma sogna di venire a giocare nel Flamengo” - internewsit : Isla: «Vidal sogna di giocare nel Flamengo. Gli ho regalata una maglia» - - buccinoalex : Isla rivela: “#Vidal? Si allena all’Inter, ma sogna di venire a giocare nel Flamengo”…. Un sogno che ogni buon inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Sogna giocare

Adesso è tornato all'Inter, però il suo sogno rimane quello dicon il Flamengo. Gli ho già regalato una mia maglia del Flamengo e quella di Rafinha: nel ritiro in hotel in Coppa America, ...... sarebbe lo stesso tedesco ad avere in mente di provare a realizzare il suo sogno diper i ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Jerome Boatengla Premier League: c'è il ...PRATO. I giardini di via Marx, al Soccorso, sono notoriamente “spelacchiati”, ma ora il Comune promette di intervenire per migliorare questo angolo del quartiere che ogni giorno è frequentato da molti ...