Salernitana, successo di misura contro il Palermo in amichevole (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Salernitana di Fabrizio Castori batte in amichevole il Palermo. successo di misura per i granata che si impongono per due reti a una sui rosanero. Il tecnico dei campani sceglie il 3-4-2-1 per affrontare la compagine che il prossimo anno disputerà il campionato di serie C. I granata chiudono in vantaggio la prima frazione grazie alla rete messa a segno al 17? da Kristoffersen. Nella ripresa la Salernitana raddoppia con Coulibaly, il centrocampista acquistato dall’Udinese. Nel finale il Palermo torna in partita con il calcio di rigore ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Fabrizio Castori batte inildiper i granata che si impongono per due reti a una sui rosanero. Il tecnico dei campani sceglie il 3-4-2-1 per affrontare la compagine che il prossimo anno disputerà il campionato di serie C. I granata chiudono in vantaggio la prima frazione grazie alla rete messa a segno al 17? da Kristoffersen. Nella ripresa laraddoppia con Coulibaly, il centrocampista acquistato dall’Udinese. Nel finale iltorna in partita con il calcio di rigore ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, successo di misura contro il #Palermo in #Amichevole ** - sportli26181512 : I risultati delle amichevoli estive di oggi: Goleada della Fiorentina che segna nove gol al Levico Terme: doppiette… - CinqueNews : Salernitana, Fabiani: «Non ci siamo goduti fino in fondo il successo della promozione» - EmpoliCalcio : #OnThisDay #GolOfTheDay ??? 24 luglio 2020, la doppietta di Nedim Bajrami in casa della Salernitana nel successo azz… -