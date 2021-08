(Di domenica 1 agosto 2021) commenta Uncon un migliaio dipartecipanti da tutta Italia è andato in scena nella notte in provincia di Bologna, in un ex zuccherificio ad Argelato. Una trentina di carabinieri ...

Advertising

SkyTG24 : Rave party a quota mille sul Vesuvio, blitz dei carabinieri - _PistisSophia : @VandelliMichela Non tutto è perduto - PaoloFicarra : RT @LaStampa: Rave party con mille giovani nel Bolognese, indagano i carabinieri - Carlino_Bologna : Rave party Bologna: un migliaio all'ex zuccherificio di Argelato - infoitinterno : Vesuvio, rave party a quota mille con oltre cento ragazzi: arrivano i carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

Sabato sera folle die feste abusive lungo lo stivale. A Bologna in mille si sono dati appuntamento in barba alle norme anti Covid e a Napoli , in piena notte, un blitz dei Carabinieri ha interrotto un...Circa un migliaio di ragazzi da tutta Italia si sono ritrovati in un ex zuccherificio ad Argelato, in provincia di Bologna, per partecipare a unnon autorizzato. Festa abusiva bloccata alle 23.30 anche nelle campagne del Riminese, dove si erano ritrovati un centinaio di giovani. I carabinieri sono intervenuti verso le 3 di notte ...Ercolano, Vesuvio “quota mille”. Interrotto rave party non autorizzato Questa notte, verso le 3, a Ercolano i Carabinieri della locale tenenza insieme a quelli della Compagnia di Torre del Greco e una ...Sabato sera folle di rave party e feste abusive lungo lo stivale. A Bologna in mille si sono dati appuntamento in barba alle norme anti Covid e a Napoli, in piena notte, un blitz dei ...