Promozioni auto agosto 2021 | le offerte più interessanti

Leggi su gqitalia

(Di domenica 1 agosto 2021) Ledisono leche arrivano quando molti italiani si preparano a partire per le vacanze, quest'anno più all'interno dei confini nazionali che all'estero. Quello delle ferie estive è un periodo particolare per le concessionarie, perché se da un lato è vero che possono concedersi alcuni giorni di chiusura, dall'altro rimane il fatto che le vendite e il numero di contratti firmati scendono. E' certamente fisiologico ma non è mai un aspetto positivo. Per questo non c'è da stupirsi chesia un mese per fare ottimi affari e leche ...