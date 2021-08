Migranti, 400 soccorsi dalla Sea Watch 3 e dalla Ocean Viking (Di domenica 1 agosto 2021) Circa 400 persone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure sulla Sea Watch 3 e sulla Ocean Viking, durante un'operazione di salvataggio durata oltre 5 ore. Lo fa sapere la ong tedesca Sea ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) Circa 400 persone sono state salvate e stanno ricevendo le prime cure sulla Sea3 e sulla, durante un'operazione di salvataggio durata oltre 5 ore. Lo fa sapere la ong tedesca Sea ...

