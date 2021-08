Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate fino alle 12 del 2 agosto (Di domenica 1 agosto 2021) La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino, con codice giallo, per vento e mareggiate L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino, con, perL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Toscana Mareggiate sulla costa, nuova allerta meteo Per v ento e mareggiate è stata emessa dalla Protezione civile regionale un'allerta meteo codice giallo, sulla costa centro - nord della Toscana e nell'arcipelago. L'allerta è valida fino alle fino alle 12 di lunedì 2 Agosto, possibili anche temporali e precipitazioni isolate e ...

Allerta meteo prolungata su valli Stura e Bormida Previsioni meteo di Arpal per la Liguria martedì 3 agosto Condizioni di debole instabilità con ... Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta ...

Cronaca METEO: TEMPORALI, grandinate e nubifragi colpiscono il Nord; ANCORA MALTEMPO nelle prossime ore Domenica di severo maltempo al Nord con forti temporali e grandinate, il maltempo proseguirà anche durante le prossime ore. SITUAZIONE ORE 18:20 - FORTI TEMPORALI E TRA PIEMONTE, LOMBARDIA E TRIVENETO ...

