Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi oro alle Olimpiadi | Boschi | “Tutta Italia festeggia queste due grandi vittorie”

Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : TUTTO VERO: MARCELL JACOBS È CAMPIONE OLIMPICO NEI 100 METRI ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs | #ItaliaTeam |… - PaoloAlfan0 : RT @Eurosport_IT: TUTTO VERO: MARCELL JACOBS È CAMPIONE OLIMPICO NEI 100 METRI ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs | #ItaliaTeam | #Home… - haziel57 : RT @chetempochefa: Marcell #Jacobs ha fatto la storia: medaglia d’oro per l’Italia nella gara regina dei #GiochiOlimpici, i 100 metri ???? L… -

Anche Sergio Mattarella si è complimentato con Gianmarco Tamberi eper le medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Tokyo nel salto in alto e nei 100 metri. Il presidente della Repubblica ha espresso 'grande apprezzamento e soddisfazione'. Secondo ...è proprio questo, è oltre la storia. È già leggenda che brilla ancor di più per i modi eleganti con cui festeggia, per le parole misurate del dopo gara, per il suo essere un ...La prima volta di un italiano alla finale di 100 metri celebrata con una vittoria; Tamberi si prende la sua rivincita dopo l’infortunio del 2016.Il napoletano Sibilio in finale nei 400 metri a ostacol ...Il marchigiano ha vinto ex aequo con il qatariota Barshim nel salto in alto con 2.39, il bresciano ha segnato il nuovo record europeo nei 100 maschili con 9”80 L’Atletica azzurra nella storia con due ...