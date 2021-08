Marcell Jacobs | chi è la compagna Nicole Daza

(Di domenica 1 agosto 2021) Prima della gara ha mandato un messaggio d’amore a Marcell Jacobs: lei si chiama Nicole Daza ed è la compagna dell’uomo più veloce del mondo. «Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te». E lui è stato all’altezza di quell’orgoglio: ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri, con 9”80. View this post on Instagram

