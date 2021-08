Locatelli: «Circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa la malattia» In Lombardia tornano a salire i ricoveri (Di domenica 1 agosto 2021) Il coordinatore del CTS: «Adolescenti e 20enni devono essere immunizzati perché avranno solo benefici: gli ultimi studi dimostrano che il rischio di miocarditi è infinitamente basso» Leggi su corriere (Di domenica 1 agosto 2021) Il coordinatore del CTS: «Adolescenti e 20enni devono essere immunizzati perché avranno solo benefici: gli ultimi studi dimostrano che il rischio di miocarditi è infinitamente basso»

Advertising

Corriere : Locatelli: «Circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa la malattia» - gschegia : RT @Corriere: Locatelli: «Circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa la malattia» - avv_procopio : RT @Corriere: Locatelli: «Circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa la malattia» - PivaEdoardo : RT @serenel14278447: Locatelli: «Circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa la malattia» Corriere della sera - avvvalentinaga2 : RT @Corriere: Locatelli: «Circa il 12% dei vaccinati può infettarsi, ma non sviluppa la malattia» -