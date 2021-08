LIVE Zverev-Khachanov 6-3 1-0, Olimpiadi tennis in DIRETTA: il tedesco vince il primo set della Finale! (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Khachanov continua a concedersi al rovescio di Zverev: diagonale vincente. 15-15 Pessimo back di rovescio del tedesco sulla risposta profonda del russo. 15-0 Servizio e diritto diagonale di Zverev. 2-0 BREAK Zverev! Il tedesco vince uno scambio durissimo e strappa il servizio. 40-AD TERZA CHANCE Zverev! Brutto rovescio in fase difensiva del russo sulla variazione del tedesco. 40-40 Servizio e diritto pazzesco a 160 km/h del russo. 30-40 ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15continua a concedersi al rovescio di: diagonalente. 15-15 Pessimo back di rovescio delsulla risposta profonda del russo. 15-0 Servizio e diritto diagonale di. 2-0 BREAK! Iluno scambio durissimo e strappa il servizio. 40-AD TERZA CHANCE! Brutto rovescio in fase difensiva del russo sulla variazione del. 40-40 Servizio e diritto pazzesco a 160 km/h del russo. 30-40 ...

Eurosport_IT : Chi vincerà la medaglia d'oro? ???? Segui la finale Zverev-Khachanov LIVE su @discoveryplusIT ??????… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tennis Olimpiadi 2021 - Alexander Zverev e Karen Khachanov si sfidano per la medaglia d’oro nel sing… - infoitsport : LIVE Djokovic-Zverev 6-1 3-6 1-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: il tedesco fa l'impresa, è in finale! - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: #Djokovic out, #Zverev vola in finale #SkySport #Tokyo2020 #Tennis https://t… - SkySport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta LIVE: #Djokovic out, #Zverev vola in finale #SkySport #Tokyo2020 #Tennis -