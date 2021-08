L’Inter ci prova per il centravanti, ma da Premier e Bundes il rischio beffa (Di domenica 1 agosto 2021) C’è un centravanti tutto italiano che L’Inter sta seguendo attentamente. Rifiutata la prima offerta, ora c’è un concreto rischio beffa. L’Inter sta lavorando per costruire una squadra in grado di essere competitiva al massimo anche il prossimo anno. Il peso dello Scudetto stampato sul petto rende il tutto più complesso, considerando il super lavoro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 1 agosto 2021) C’è untutto italiano chesta seguendo attentamente. Rifiutata la prima offerta, ora c’è un concretosta lavorando per costruire una squadra in grado di essere competitiva al massimo anche il prossimo anno. Il peso dello Scudetto stampato sul petto rende il tutto più complesso, considerando il super lavoro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

vivoperlinter : L'Arsenal prova a mettere i bastoni tra le ruote - infoitsport : Bellerin, l'Arsenal apre (e ci prova per Lautaro). Ma l'Inter chiude la porta - LALAZIOMIA : Ultime Notizie Serie A: l'Inter prova a chiudere per Nandez, il Napoli sogna - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: l’Inter prova a chiudere per Nandez il Napoli sogna - #Ultime #Notizie #Serie #l’Inter - Nerazzurrisiamo : L'Arsenal ci prova per Lautaro . . . #Arsenal #Inter #LautaroMartinez #nerazzurrisiamonoi -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter prova Bellerin, l'Arsenal apre (e ci prova per Lautaro). Ma l'Inter chiude la porta La Gazzetta dello Sport