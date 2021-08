Juventus, fatta per Kaio Jorge: tutti i dettagli dell’operazione (Di domenica 1 agosto 2021) Kaio Jorge è ad un passo dalla Juventus. Le conferme arrivano dal Brasile, dove i media locali informano come le due società siano ai titoli di coda di questa trattativa. Come riporta GloboEsporte, l’ufficialità potrebbe arrivare davvero a breve. Juventus e Santos hanno infatti trovato un accordo sulla base di 3 milioni da pagare in due anni. Inoltre, il club brasiliano avrà la precedenza qualora i bianconeri decidessero di cedere il calciatore in prestito. Gli ultimi dettagli da limare riguarderebbero i bonus e l’eventuale rivendita, ma Kaio Jorge è davvero vicinissimo ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021)è ad un passo dalla. Le conferme arrivano dal Brasile, dove i media locali informano come le due società siano ai titoli di coda di questa trattativa. Come riporta GloboEsporte, l’ufficialità potrebbe arrivare davvero a breve.e Santos hanno infatti trovato un accordo sulla base di 3 milioni da pagare in due anni. Inoltre, il club brasiliano avrà la precedenza qualora i bianconeri decidessero di cedere il calciatore in prestito. Gli ultimida limare riguarderebbero i bonus e l’eventuale rivendita, maè davvero vicinissimo ...

