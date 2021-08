Juventus, arriva l’attaccante: è fatta per Kaio Jorge, soluzione importante per Allegri (Di domenica 1 agosto 2021) La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato, il club bianconero si muove in entrata ed uscita con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il rendimento con Andrea Pirlo in panchina non è stato all’altezza, nonostante la vittoria di due trofei: Coppa Italia e Supercoppa. La dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, l’obiettivo dovrà essere quello di tornare a lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior risultato possibile anche in Champions League. La Juventus è pronta a chiudere tre colpi interessanti, uno per l’attacco è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 agosto 2021) Laè molto attiva sul fronte calciomercato, il club bianconero si muove in entrata ed uscita con l’obiettivo di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il rendimento con Andrea Pirlo in panchina non è stato all’altezza, nonostante la vittoria di due trofei: Coppa Italia e Supercoppa. La dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Massimiliano, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, l’obiettivo dovrà essere quello di tornare a lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior risultato possibile anche in Champions League. Laè pronta a chiudere tre colpi interessanti, uno per l’attacco è stato ...

