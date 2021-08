Jacobs, Tortu, Tamberi: appuntamento con la storia. Ed ecco perché sognare si può (Di domenica 1 agosto 2021) Domenica 1 agosto 2021: la data che potrebbe cambiare la storia dell'atletica e dello sport italiano. Marcell Jacobs e Filippo Tortu inseguiranno la finale dei 100, obiettivo all'Olimpiade mai ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Domenica 1 agosto 2021: la data che potrebbe cambiare ladell'atletica e dello sport italiano. Marcelle Filippoinseguiranno la finale dei 100, obiettivo all'Olimpiade mai ...

Eurosport_IT : I NOSTRI DUE AZZURRI IN SEMIFINALE DEI 100m ??? Jacobs accede col 2° tempo (9'94) mentre Tortu è 2° dei ripescati c… - RaiSport : ?? Anche Filippo #Tortu qualificato alle semifinali dei 100 metri alle #Olimpiadi di #Tokyo2020 . 'Per fortuna ho… - SkySport : Tokyo 2020, semifinale e record italiano nei 100 per Marcell #Jacobs. Avanti anche #Tortu #SkySport #Tokyo2020 - sabthescorpio_ : RT @MicheleFoggetti: #Jacobs è l'italiano più veloce della storia, ma il record di Tortu lo aveva già battuto in maggio (9.95). Chi si occu… - VELOSPORT1960 : Finisce invece in semifinale la bella avventura nei 100 di Anna Bongiorni e negli 800 di Elena Bellò -