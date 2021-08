Il turbolento matrimonio dei genitori di Kitty Spencer (e le altre nozze della famiglia di Diana)

(Di domenica 1 agosto 2021) I genitori non sempre sono un esempio. Di certo non lo sono in campo matrimoniale quelli di Kitty Spencer, la nipote di lady D convolata a nozze sabato scorso alle porte di Roma. La primogenita del conte Charles Spencer, fratello di Diana, e di Victoria Lockwood, ha sposato il sessantaduenne miliardario sudafricano Michael Lewis a Villa Aldobrandini a Frascati. Un giorno da favola che si spera abbia un seguito migliore di quello di Charles e Victoria, che per quasi vent’anni hanno avuto un’unione movimentata tra litigi, scandali e tradimenti.

Il matrimonio del conte Spencer e Victoria Lockwood, genitori di Kitty che ha appena detto «sì», fu segnato da litigi, scandali e tradimenti. Quello di Diana con Carlo non fu, com'è noto, più fortunat ...