Gino Paoli sta male, ore di angoscia per l'artista 86enne: cosa è successo (Di domenica 1 agosto 2021) Gino Paoli non sta bene ed è stato costretto ad annullare l'ennesimo concerto. L'artista avrebbe dovuto esibirsi il 26 luglio all'Arena San Domenico di Forlì insieme a Danilo Rea ma lo spettacolo è stato rinviato, ed anche altre date. Il cantante sta male, ecco cosa è successo Purtroppo quello del 26 luglio non è il primo concerto che Gino Paoli ha annullato, è stato annullato anche quello dell'8 agosto e sono saltati anche i concerti del 12 e del 18 luglio scorsi. Stando alle prime informazioni, il cantante non è potuto salire sul palco per una ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 1 agosto 2021)non sta bene ed è stato costretto ad annullare l'ennesimo concerto. L'avrebbe dovuto esibirsi il 26 luglio all'Arena San Domenico di Forlì insieme a Danilo Rea ma lo spettacolo è stato rinviato, ed anche altre date. Il cantante sta, eccoPurtroppo quello del 26 luglio non è il primo concerto cheha annullato, è stato annullato anche quello dell'8 agosto e sono saltati anche i concerti del 12 e del 18 luglio scorsi. Stando alle prime informazioni, il cantante non è potuto salire sul palco per una ...

