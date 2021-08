Gianmarco Tamberi vince l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi (Di domenica 1 agosto 2021) Oro per Gianmarco Tamberi Giornata di grande soddisfazioni questa per Giamarco Tamberi. Come sappiamo quest’anno l’atleta ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, e finalmente per lui è arrivato un importante riscatto. 5 anni infatti, in occasione dei giochi di Rio, lo sportivo è stato impossibilitato nel gareggiare, a causa di un infortunio che lo mise L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 1 agosto 2021) Oro perGiornata di grande soddisfazioni questa per Giamarco. Come sappiamo quest’anno l’atleta ha partecipatodi Tokyo, e finalmente per lui è arrivato un importante riscatto. 5 anni infatti, in occasione dei giochi di Rio, lo sportivo è stato impossibilitato nel gareggiare, a causa di un infortunio che lo mise L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - OptaPaolo : 2004 - Con l'oro di Marcell #Jacobs nei 100 metri piani e Gianmarco #Tamberi nel salto in alto, l'Italia conquista… - per_tanto : RT @GiovanniToti: INCREDIBILE! L’Italia fa la storia con Marcell #Jacobs oro nei 100 m e Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ????L’uomo p… - PillaPo : RT @ItaliaTeam_it: Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam | #Stup… -