Federica Pellegrini: “Io in politica? Non sono diplomatica, sarei perfetta” (Di domenica 1 agosto 2021) “Se mi ci vedo in politica? Non sono una persona molto diplomatica, forse sarei perfetta, la prima politica vera”. Così Federica Pellegrini con un tono ironico al Tokyo Aquatics Centre dopo la sua ultima gara olimpica, sulla possibilità di un suo futuro in politica. “Ora ho ancora il costume addosso, non so nemmeno da che parte del mondo sono e se ho il fuso italiano o giapponese. Poi è logico che non ti inventi niente, arriveranno delle proposte e io deciderò se accettarle o meno”, aggiunge la Divina. “Io come la ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) “Se mi ci vedo in? Nonuna persona molto, forse, la primavera”. Cosìcon un tono ironico al Tokyo Aquatics Centre dopo la sua ultima gara olimpica, sulla possibilità di un suo futuro in. “Ora ho ancora il costume addosso, non so nemmeno da che parte del mondoe se ho il fuso italiano o giapponese. Poi è logico che non ti inventi niente, arriveranno delle proposte e io deciderò se accettarle o meno”, aggiunge la Divina. “Io come la ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Quarto posto con il nuovo record italiano di 3:39.28! ???? Grande prestazione per Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi… - Coninews : Una staffetta spettacolare! ???????????????????? Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegri… - Coninews : SEMPLICEMENTE LEGGENDARIA ?? Da Atene 2004 a #Tokyo2020! Federica #Pellegrini è l'unica nuotatrice ad aver conquist… - SkyTG24 : Federica Pellegrini, il futuro dopo Tokyo: 'Io in politica? Non sono molto diplomatica' - fisco24_info : Federica Pellegrini: 'Io in politica? Non sono diplomatica, sarei perfetta': 'Ora ho ancora il costume addosso, non… -