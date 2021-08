Ex Base Nato di Bagnoli, Grotta di Seiano e Maschio Angioino: spettacoli ed eventi fino al 1 ottobre (Di domenica 1 agosto 2021) Con ‘Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud’, si preannuncia nutrito il palinsesto della rassegna voluta dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania. Tre diverse e suggestive location ospiteranno fino al 1 ottobre, per tutta l’estate, la kermesse ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid: l’ex Base Nato di Bagnoli, la Grotta di Seiano e il Maschio Angioino. Il programma, al quale hanno lavorato Annamaria Palmieri, assessore comunale all’istruzione, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Con ‘Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud’, si preannuncia nutrito il palinsesto della rassegna voluta dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania. Tre diverse e suggestive location ospiterannoal 1, per tutta l’estate, la kermesse ad ingresso liberoad esaurimento posti, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid: l’exdi, ladie il. Il programma, al quale hanno lavorato Annamaria Palmieri, assessore comunale all’istruzione, ...

