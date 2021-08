Elodie e le droghe | Ero tossica | appena tornavo a casa ricominciavo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 agosto 2021) Crescere troppo in fretta può avere gravi conseguenze. La giovanenon fa eccezione. Cantante bella e talentuosa,Di Patrizi è una trentenne romana di origini caraibiche. In effetti, sua madre è originaria di Guadalupe. È cresciuta in un quartiere popolare della capitale, abbandona gli studi e si trasferisce a Lecce per lavorare come ballerina e cubista nei locali. Ma cantare è sempre stata la sua passione. Decide quindi di partecipare al talent show "Amici". Arriva seconda, tuttavia, vincendo il premio della critica. È il trampolino di lancio per il suo album di debutto "Another life", che fa riferimento proprio al suo difficile passato. ...