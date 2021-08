De Ruggiero e la sua religione della libertà (Di domenica 1 agosto 2021) Ha fatto davvero bene Corrado Ocone, uno dei rari intellettuali liberali che non perde mai la voglia, a ripubblicare per le Edizioni Società Aperta, la Storia del liberalismo europeo di Guido de Ruggiero (1888-1948). Difficile contenere in una prefazione uno dei classici del pensiero liberale italiano e per questo Ocone si limita ad inquadrare autore e contesto (il libro viene pubblicato nel 1925). Quella di De Ruggiero (che peccato il suo azionismo, ma che privilegio la sua intuizione ante litteram sulla natura del fascismo) è molto più che un compendio del pensiero liberale, è un’organizzazione delle sue diverse sfaccettature, è una catalogazione delle ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 1 agosto 2021) Ha fatto davvero bene Corrado Ocone, uno dei rari intellettuali liberali che non perde mai la voglia, a ripubblicare per le Edizioni Società Aperta, la Storia del liberalismo europeo di Guido de(1888-1948). Difficile contenere in una prefazione uno dei classici del pensiero liberale italiano e per questo Ocone si limita ad inquadrare autore e contesto (il libro viene pubblicato nel 1925). Quella di De(che peccato il suo azionismo, ma che privilegio la sua intuizione ante litteram sulla natura del fascismo) è molto più che un compendio del pensiero liberale, è un’organizzazione delle sue diverse sfaccettature, è una catalogazione delle ...

Advertising

lellinara : RT @NicolaPorro: Mai come oggi torna di attualità uno dei classici del pensiero liberale. La mia recensione su @ilgiornale ?? - sindelicato : RT @NicolaPorro: Mai come oggi torna di attualità uno dei classici del pensiero liberale. La mia recensione su @ilgiornale ?? - Fulvio_Ruggiero : Ha ragione però. È figa ok, è stronza ok… però minghia è casa sua anche, mica la tratti come ospite, senno trombala… - MariellaLoi : De Ruggiero e la sua religione della libertà - Nicola Porro - Bianca34874951 : RT @NicolaPorro: Mai come oggi torna di attualità uno dei classici del pensiero liberale. La mia recensione su @ilgiornale ?? -