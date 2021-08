Cosa cambia l’assenza di Simone Biles? Corpo libero rimescolato, Vanessa Ferrari punta alla medaglia (Di domenica 1 agosto 2021) Simone Biles ha ufficialmente rinunciato alla finale al Corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e chiaramente l’assenza della grande favorita della vigilia cambia i connotati a questa gara, in programma lunedì 2 agosto (ore 10.57 italiane). La statunitense si era presentata in Giappone per conquistare cinque medaglie d’oro, ma le criticità psico-motorie e i Twisties che la stanno affliggendo le hanno impedito di ottenere i risultati voluti. La statunitense vinse il titolo alle Olimpiadi di Rio 2016 ed è stata cinque volte Campionessa del Mondo di specialità, in ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)ha ufficialmente rinunciatofinale aldelle Olimpiadi di Tokyo 2021 e chiaramentedella grande favorita della vigiliai connotati a questa gara, in programma lunedì 2 agosto (ore 10.57 italiane). La statunitense si era presentata in Giappone per conquistare cinque medaglie d’oro, ma le criticità psico-motorie e i Twisties che la stanno affliggendo le hanno impedito di ottenere i risultati voluti. La statunitense vinse il titolo alle Olimpiadi di Rio 2016 ed è stata cinque volte Campionessa del Mondo di specialità, in ...

Advertising

francescacheeks : Possiamo smetterla di focalizzarci sui corpi delle donne? Possiamo lasciare che siano le donne a scegliere per il p… - Corriere : Addio Alitalia, arriva Ita: che cosa cambia per noi viaggiatori - AOMACHECABBO : E la cosa ancora peggiore è che il giorno dopo, farò le stesse cose che ho fatto oggi. 'Cambia' penserete voi (ness… - Danze62010759 : @TheVale13 @Taranti85854789 Vedremo il 6 cosa cambia - _pianoecello_ : @atimesfunny Ahi ahi, la cosa si fa pericolosa. Confido che quell'affare non possa volare dritto ahah (però non ho… -