Col record europeo di 9?84 Jacobs è il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Nella storia delle Olimpiadi un italiano non era mai arrivato in finale ai 100 metri piani, fino a oggi. Marcell Jacobs taglia il traguardo in 9?84 siglando il nuovo record europeo e conquistando la finale della gara regina ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo una partenza migliore rispetto a quella di ieri, l’azzurro progredisce fino al traguardo con una gara magistrale ottenendo il terzo nella batteria della finale che si correrà oggi alle 14:50 ora italiana. Oltre alla gioia per un successo storico, Jacobs può andare fiero anche di un altro ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Nella storia delle Olimpiadi unnon era mai arrivato inai 100piani, fino a oggi. Marcelltaglia il traguardo in 9?84 siglando il nuovoe conquistando ladella gara regina ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo una partenza migliore rispetto a quella di ieri, l’azzurro progredisce fino al traguardo con una gara magistrale ottenendo il terzo nella batteria dellache si correrà oggi alle 14:50 ora italiana. Oltre alla gioia per un successo storico,può andare fiero anche di un altro ...

Advertising

RaiSport : ?? #Jacobs vola in #finale col #record d’Europa #Tortu si ferma in #semifinale ?? - Adnkronos : #Tokyo2020, Marcell #Jacobs in finale nei 100 metri col record europeo. - Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - CiaCecy : RT @RaiSport: ?? #Jacobs vola in #finale col #record d’Europa #Tortu si ferma in #semifinale ?? - LondonOneRadio : ??????Col record europeo di 9?84 #Jacobs è il primo italiano in una finale olimpica dei 100 metri #londononeradio… -