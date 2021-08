Clamoroso a Tokyo: Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Giornata incredibile alle Olimpiadi di Tokyo. Due italiani a medaglia d’oro nell’atletica leggera. Incredibile. Jacobs ha v9nto la medaglia d’oro nei 100 metri. Non era mai accaduto di avere un italiano in finale. Lui ha vinto con 9 e 80 nuovo record europeo. Argento all’americano Fred Kerley in 9 e 84, bronzo al canadese Andre de Grasse in 9 e 89. Jacobs ha dominato la finale, è andato in testa ai 30 metri e poi si è disteso, la vittoria non è mai stata in discussione. Giornata storica per lo sport italiano e per l’atletica leggera ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Giornata incredibile alle Olimpiadi di. Due italiani anell’atletica leggera. Incredibile.ha v9nto lanei 100. Non era mai accaduto di avere un italiano in finale. Lui ha vinto con 9 e 80 nuovo record europeo. Argento all’americano Fred Kerley in 9 e 84, bronzo al canadese Andre de Grasse in 9 e 89.ha dominato la finale, è andato in testa ai 30e poi si è disteso, la vittoria non è mai stata in discussione. Giornata storica per lo sport italiano e per l’atletica leggera ...

