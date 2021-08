Calciomercato Roma, difficoltà per Xhaka: il centrocampista può arrivare dalla Germania (Di domenica 1 agosto 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi stanno trovando difficoltà nell’arrivare a Granit Xhaka e così avrebbero già individuato l’alternativa Granit Xhaka è l’obiettivo numero uno di José Mourinho per rinforza il centrocampo della sua Roma. I giallorossi hanno già l’accordo col calciatore, ma manche quello con l’Arsenal che continua a chiedere tanto. Cifre elevate che la dirigenza capitolina non vorrebbe sborsare per un calciatore di 29 anni. Per questo motivo si starebbe cercando un’alternativa che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, porterebbe il nome di Thomas ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021): i giallorossi stanno trovandonell’a Granite così avrebbero già individuato l’alternativa Granitè l’obiettivo numero uno di José Mourinho per rinforza il centrocampo della sua. I giallorossi hanno già l’accordo col calciatore, ma manche quello con l’Arsenal che continua a chiedere tanto. Cifre elevate che la dirigenza capitolina non vorrebbe sborsare per un calciatore di 29 anni. Per questo motivo si starebbe cercando un’alternativa che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, porterebbe il nome di Thomas ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, domani l'arrivo di #Shomurodov - DiMarzio : #Roma, #Shomurodov è in città e in serata firmerà il contratto con i giallorossi - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO É FATTA PER SHOMURODOV DAL GENOA ARRIVERÀ LUNEDÌ NELLA CAPITALE #SkySport #SkyCalciomercato… - Aquila6811 : RT @ForzaLazio__: Secondo quando scritto da Alfredo #Pedullà su Twitter, per #Kostic si entra nel vivo. Nella tarda serata di ieri, è arriv… - infoitsport : Calciomercato Roma: per Vina il Palmeiras è in attesa, ma c’è ottimismo -