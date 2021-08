Atalanta, Musso sprona: 'La porta inviolata? Dipende dal gruppo' (Di domenica 1 agosto 2021) BERGAMO - "Sono pronto a difendere la porta dell' Atalanta , una squadra che ho sempre ammirato e della quale mi piace il modo di giocare, di affrontare ogni sfida". In attesa di aggregarsi al gruppo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) BERGAMO - "Sono pronto a difendere ladell', una squadra che ho sempre ammirato e della quale mi piace il modo di giocare, di affrontare ogni sfida". In attesa di aggregarsi al...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Le prime dichiarazioni del nuovo portiere atalantino! ?? @musso_juan's first words as a Nerazzurri goalkeeper! ????… - MUANIANO : Cambiata formazione Ora posseggo la magika dea atalanta Ho JUAN GOAT MUSSO STO TROPPO SBORRAN** LA MIA SQUADRA HA… - Paroladeltifoso : Atalanta, le prime parole di Musso: “Sarà un’annata impegnativa. Champions? Un sogno” - Ad10000follower : Atalanta, Musso si presenta: 'Sono ansioso di fare bene qui' - Fantacalcio : Atalanta, Musso: 'Ho sempre ammirato questa squadra, non vedevo l'ora' -