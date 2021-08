Annullata la domenica della 17ª edizione di Ardesio DiVino (Di domenica 1 agosto 2021) La forte grandinata che si è abbattuta sabato sera su Ardesio ha creato molteplici danni all’allestimento dell’evento e soprattutto su tutto l’abitato, le automobili, gli edifici del comune seriano, e il maltempo non ha dato tregua anche in mattinata: pertanto non potendo garantire lo svolgimento della seconda giornata in sicurezza la Pro Loco Ardesio, a malincuore, è costretta ad annullare la seconda giornata di Ardesio DiVino. “Viste le previsioni meteo per la giornata, ulteriormente peggiorate in mattinata, i notevoli danni registrati su tutto l’allestimento e il paese di Ardesio, data ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) La forte grandinata che si è abbattuta sabato sera suha creato molteplici danni all’allestimento dell’evento e soprattutto su tutto l’abitato, le automobili, gli edifici del comune seriano, e il maltempo non ha dato tregua anche in mattinata: pertanto non potendo garantire lo svolgimentoseconda giornata in sicurezza la Pro Loco, a malincuore, è costretta ad annullare la seconda giornata di. “Viste le previsioni meteo per la giornata, ulteriormente peggiorate in mattinata, i notevoli danni registrati su tutto l’allestimento e il paese di, data ...

